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Все лицо в синяках: горе-мать избила маленького сына в супермаркете в Саранске
Общество
Все лицо в синяках: горе-мать избила маленького сына в супермаркете в Саранске
Pr Scr vk.com  /  Привет, сейчас, Саранск

Саранск, 12 августа. В столице Мордовии на глазах у изумленных покупателей женщина избила ребенка. Скандальным видео заинтересовались правоохранители.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Саранска. По словам автора ролика, агрессивная мать после того, как получила несколько замечаний от персонала магазина, в грубой форме указала, что вольна поступать со своим ребенком так, как пожелает. В это время мальчик с синяками на лице бесшумно плакал.

«Ее одноклассники рассказали, что у женщины с детства явные проблемы с психикой. Кроме мальчика она воспитывает дочку, которой нет и года», — поделился с ФАН невольный свидетель инцидента.

В пресс-службе регионального МВД корреспонденту новостного агентства сообщили, что происшествие не останется без внимания правоохранительных органов. Организована проверка.

Ранее ФАН писал о жестоком избиении подростков в Нижегородской области. Оба пострадавших попали в больницу.

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россия мордовия жестокое обращение с детьми
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