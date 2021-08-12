Все лицо в синяках: горе-мать избила маленького сына в супермаркете в Саранске

Саранск, 12 августа. В столице Мордовии на глазах у изумленных покупателей женщина избила ребенка. Скандальным видео заинтересовались правоохранители.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Саранска. По словам автора ролика, агрессивная мать после того, как получила несколько замечаний от персонала магазина, в грубой форме указала, что вольна поступать со своим ребенком так, как пожелает. В это время мальчик с синяками на лице бесшумно плакал.

«Ее одноклассники рассказали, что у женщины с детства явные проблемы с психикой. Кроме мальчика она воспитывает дочку, которой нет и года», — поделился с ФАН невольный свидетель инцидента.

В пресс-службе регионального МВД корреспонденту новостного агентства сообщили, что происшествие не останется без внимания правоохранительных органов. Организована проверка.

Ранее ФАН писал о жестоком избиении подростков в Нижегородской области. Оба пострадавших попали в больницу.