Доноры в погонах: полицейские Мордовии сдали 40 литров крови

Саранск, 12 августа. Правоохранители из Мордовии присоединились к донорской акции. 80 полицейских сдали 40 литров крови.

«Я стараюсь каждый год сдавать кровь максимальное количество раз. Женщинам разрешены четыре донации. Ведь мы, сотрудники органов внутренних дел, не только на страже порядка. Иногда таким образом спасти чью-то жизнь или облегчить его состояние даже важнее», — поделилась с ФАН старший инспектор отдела делопроизводства и режима МВД по Мордовии Елена Позднякова.

Как заверили в ведомстве, медики отметили высокое качество крови, которое удается собрать во время подобных визитов. У правоохранителей нет секретов от обычных граждан — дело в спорте и ответственном подходе к вопросам здоровья.

Ранее ФАН писал о донорской акции сотрудников МЧС по Мордовии. На вырученные от донаций деньги спасатели купили дымовые пожарные извещатели многодетным семьям.