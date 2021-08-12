В Мордовии спасли собаку, искалеченную живодером с молотком

Саранск, 12 августа. Пес по кличке Черныш из Мордовии пошел на поправку. Собаку в своем подъезде молотком пытался убить житель города Рузаевка.

Почти неделю назад Мордовию привела в ужас новость о несостоявшемся убийце бездомной собаки. Мужчина на глазах у малолетних жильцов расправился с псом прямо на лестничной клетке. Он признался — из искавшего спасения в жару животного он хотел приготовить ужин.

На голодного живодера заведено уголовное дело, а четвероногий бедолага с черепно-мозговой травмой и минимальными шансами на жизнь угодил в ветеринарную клинику.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Гунина

«На следующее утро после инцидента нас приятно удивили врачи. Они сказали, что Черныш уже пьет воду и хочет есть, нужен был корм. После рентгена выяснилось, что перелома черепа не было. Пес идет на поправку и уже встает на лапы. Люди прониклись этой историей и многие уже заявили о своем желании сделать его практически членом своей семьи. Все варианты пристройства будем рассматривать только после полного выздоровления», — поделилась с ФАН зоозащитница Анна Фадеева.

По словам девушки, мужчина исчез практически сразу после инцидента, оставив в общем коридоре клетку с домашней крысой. Анна нашла хозяев и для любимца преступника.

Ранее ФАН писал о массовом отравлении кошек в Мордовии. Из-за разбросанного зооненавистниками яда погибло более 10 животных.