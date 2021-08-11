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Участница кадрового конкурса вошла в состав правительства Мордовии
Общество
Участница кадрового конкурса вошла в состав правительства Мордовии
Пресс-служба Главы Республики Мордовия  / 

Саранск, 11 августа. Участница кадрового конкурса «Моя Мордовия» Анастасия Гришнева вошла в состав регионального правительства. Девушка стала первым заместителем министра спорта и молодежной политики республики.

31-летняя директор Центра развития проектных компетенций Мордовского университета имени Николая Огарева «Точка кипения» принимала участие в конкурсе управленцев «Моя Мордовия», в годы учебы в вузе возглавляла студсовет и в 2018 году организовала фестиваль болельщиков FIFA в Саранске.  

Помимо получения должности первого заместителя министра, Анастасия Гришнева возглавила управление по делам молодежи спортивного ведомства.

Ранее ФАН писал о назначении нового руководителя администрации Керчи. Врио мэра города стал Святослав Брусаков.

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