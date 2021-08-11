Таблетки мордовского производства получили премию «Инновационный продукт 2021 года»

Саранск, 11 августа. Лекарства для борьбы с COVID-19 и ожирением, разработанные Государственной компанией «Промомед», стали обладателями международной премии «Инновационный продукт 2021 года». Лучшими признаны таблетки Арепливир и Редуксин Форте.

Как пояснили на саранском заводе «Биохимик», препарат Арепливир назначают при борьбе с коронавирусной инфекцией любой степени тяжести. Его эффективность также доказана при лечении гриппа А, В и С, вируса Эболы и других заболеваний. Редуксин Форте борется с лишним весом и улучшает обмен веществ.

Международный конкурс «Инновационный продукт года» уже 40 лет выявляет лучшие продукты производителей со всего мира.

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