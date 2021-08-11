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ПДД на асфальте: общественники с детьми пишут послания пешеходам
Общество
ПДД на асфальте: общественники с детьми пишут послания пешеходам
vk.com  /  АНО «Центр поддержки и защиты детства»

Саранск, 11 августа. В столице Мордовии перед пешеходными переходами начали появляться яркие надписи для тех, кто намеревается пересечь дорогу. Напоминания о простых правилах пишут общественники с детьми и их родителями.

«Сначала мы обратились в Госавтоинспекцию республики, чтобы выяснить, где требуется такая разметка. И получили ответ, что на трех нерегулируемых пешеходных переходах по улице Ульянова в прошлом году произошли ДТП. На эти участки мы, в первую очередь, нанесли надписи», — рассказала ФАН руководитель Центра поддержки и защиты детства Ольга Веретенникова.

ПДД на асфальте: общественники с детьми пишут послания пешеходам
vk.com  / АНО «Центр поддержки и защиты детства»

Акция проходит в рамках реализации проекта «Дорожная безопасность детей», который поддержан Фондом президентских грантов. Послания для пешеходов на улицах Саранска появились впервые. Призывы «сними наушники», «посмотри по сторонам», «слезь с самоката» планируется оставить во всех районах города уже к концу августа.

«Время, когда мы делаем эти надписи, выбрали неслучайно, чтобы, в первую очередь, школьники их замечали. Ведь именно в августе перед, 1 сентября, дети возвращаются в город, а ярко-желтый цвет, который мы используем, привлекает внимание. Это позволит кому-то более внимательнее перейти проезжую часть, тем самым не нарушив ПДД, и сберечь свою жизнь», — добавила собеседница.

Ранее ФАН писал, что волонтеры из Мордовии помогают селянам справиться с последствиями урагана. Ребята с благородной миссией посетили Старошайговский район.

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россия мордовия правила дорожного движения
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