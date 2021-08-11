Пожар в заповеднике Мордовии: огонь уничтожил 4,6 тыс. гектаров леса

Саранск, 11 августа. В Мордовии продолжается борьба с огненной стихией. Пожар уничтожил 4,6 тысячи гектаров заповедного леса.

Тушением занимаются почти 1,5 тысячи человек, в их число входят пожарные, добровольцы, работники лесного хозяйства, аэромобильные группировки МЧС России. На данный момент полыхает 20 гектаров леса.

«Очаги разбросаны. Сейчас пожар на горельнике 2010 года. Это, по сути, готовые дрова. Их убрать нельзя было, так как они находятся в заповеднике. А на его территории, как известно, в процессы вмешиваться нельзя. Граничащим с территорией заповедной зоны населенным пунктам, ничто не угрожает. Границы опаханы», — рассказал ФАН глава Темниковского района Сергей Кизим.

По словам чиновника, легче всего бороться со стихией ночью и утром. Однако к обеду из-за ветра появляются новые очаги. Люди трудятся на износ, организована посменная работа по тушению.

Ранее ФАН писал, что огонь из Мордовского заповедника пперешел границу с Нижегородской областью. Режим ЧС объявлен в Сарове.