Тело мужчины со спортивной сумкой выловили в реке в Мордовии

Саранск, 11 августа. В Мордовии в реке Инсар найден труп мужчины. Личность погибшего устанавливают полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, страшная находка обнаружена близ водонапорной башни на Александровском шоссе. Мужчина одет в темную куртку, черные брюки и серую футболку. На вид ему от 30 до 50 лет. При себе погибший имел спортивную сумку с бутылкой и металлическим стаканом.

Ранее ФАН писал о гибели жителя Нижнего Новгорода в канализационном коллекторе. Мужчина отравился ядовитыми парами.