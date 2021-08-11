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Тело мужчины со спортивной сумкой выловили в реке в Мордовии
Происшествия
Тело мужчины со спортивной сумкой выловили в реке в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 11 августа. В Мордовии в реке Инсар найден труп мужчины. Личность погибшего устанавливают полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, страшная находка обнаружена близ водонапорной башни на Александровском шоссе. Мужчина одет в темную куртку, черные брюки и серую футболку. На вид ему от 30 до 50 лет. При себе погибший имел спортивную сумку с бутылкой и металлическим стаканом.

Ранее ФАН писал о гибели жителя Нижнего Новгорода в канализационном коллекторе. Мужчина отравился ядовитыми парами.

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