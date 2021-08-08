Горе-трейдер из Саранска лишился взятых в кредит 1,5 млн рублей

Саранск, 8 августа. Житель столицы Мордовии лишился 1,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже. Горе-трейдер взял крупную сумму в кредит.

42-летний мужчина решился на столь рискованный шаг после телефонного разговора с «администратором» биржевой площадки. Незнакомец, в красках расписывая принцип работы, сулил новичку большие деньги. Для получения баснословной прибыли требовалось взять в кредит 1,5 миллиона рублей и пополнить счет в личном кабинете, который после попыток вывести «прибыль» оказался заблокированным.

Ранее ФАН писал о случае мошенничества в Нижегородской области. Пенсионер отправил злоумышленникам шесть миллионов рублей.