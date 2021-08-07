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Живодер из Мордовии забил собаку молотком, чтобы потом съесть ее
Происшествия
Живодер из Мордовии забил собаку молотком, чтобы потом съесть ее
pixabay.com  / 

Саранск, 7 августа. Голодный живодер из Мордовии забил собаку молотком, чтобы потом съесть ее. Мужчина расправился с животным в своем подъезде на глазах у малолетних жильцов.

Инцидент произошел вечером в пятницу в городе Рузаевка. Житель одной из квартир набросился на местного бродячего пса с молотком и несколько раз ударил его по голове. На лай и стоны собаки выбежали соседи.

«Первой выбежала моя дочь. Мы сначала подумали, что так Черныш общается с другой собакой. Ему всегда нравится, когда жильцы выводят своих питомцев на прогулку. Но потом поняли — произошло что-то неладное. Дочь сказала, что сосед зарезал собаку и сейчас сидит над ней. На крик сбежались другие жители дома. Как оказалось, он бил ее по голове молотком. Признался, что хотел съесть ее», — рассказала в беседе с ФАН свидетельница происшествия Екатерина Гунина.

Живодер из Мордовии забил собаку молотком, чтобы потом съесть ее
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Гунина

Застигнутый врасплох мужчина попытался скрыться от любопытных глаз. Однако шокированные очевидцы не дали ему покинуть здание и удерживали до прихода полиции. По словам Екатерины, инцидент произошел на глазах малолетних жильцов. Правоохранители пообщались и с ними в присутствии родителей. Живодера забрали в отделение, позже — выпустили.

Что касается пса, ему удалось выжить. На место происшествия приехали ветеринары, в местной ветстанции провели операцию и отправили в Саранскую клинику. Шансов на благоприятный исход мало — у собаки черепно-мозговая травма и отек головного мозга.

«Этого пса, Черныша, кто-то выкинул на улицу еще щенком. Несколько раз мы пытались найти ему хозяев, но почему-то не везет. Он очень добрый, никого не кусал. Его подкармливали жильцы этого дома, а в подъезде он прятался от жары», — поделилась с ФАН рузаевская зоозащитница Анна Фадеева.

Живодер из Мордовии забил собаку молотком, чтобы потом съесть ее
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Гунина

 «Теперь мы поняли, откуда собачьи головы за домом. Этот сосед заехал сюда лет 10 назад. Злоупотребляет алкогольными напитками. Постоянного места работы у него нет. Насколько мне известно, с весны нигде не работает. Он сейчас на свободе, а нам страшно жить в одном доме с ним», — добавила Екатерина.

Ранее ФАН писал о предпринимателе, который занялся отловом собак в Рузаевке. Мужчина не утруждал себя стерилизацией животных, благополучно осваивая бюджетные деньги.

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