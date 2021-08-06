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Режим ЧС ввели в Мордовии из-за горящего заповедника
Происшествия
Режим ЧС ввели в Мордовии из-за горящего заповедника
 /  Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Саранск, 6 августа. В Темниковском районе Мордовии введен режим ЧС из-за горящего заповедника. Огонь прошелся по площади в 1100 гектаров. Опасную зону оцепила полиция.

«Для ликвидации пожара на территории заповедника в Республике Мордовия привлечена авиация МЧС России в составе двух вертолетов Ми-8 и многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 ЧС и два самолета Ил-76 МО», — сообщили в региональном МЧС.

Как пояснили ФАН в ведомстве, к 19:15 огонь полыхал на 13 гектарах. На борьбу с пожаром в Мордовию прибыла аэромобильная группировка из Чувашии. Также в тушении задействованы сотрудники МЧС Нижегородской области и Мордовии.

Ранее ФАН писал о крупном пожаре в Пермском крае. В Краснокамском районе сгорело 84 гектара леса.

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