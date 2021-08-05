Пожар в Мордовском заповеднике охватил 850 гектаров леса

Саранск, 5 августа. Площадь пожара в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича за сутки увеличилась в 17 раз. К вечеру четверга в Темниковском районе огонь охватил 850 гектаров леса. Возгорание возникло 3 августа во время сухой грозы.

Со стихией борются 417 человек. Работают аэромобильные группировки МЧС по Мордовии, а также Нижегородской области. К тушению привлечено 114 единиц техники, в том числе вертолет МИ–8 МЧС России.

/ Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Как пояснили ФАН в ведомстве, жителям ближайших населенных пунктов ничто не угрожает.

Ранее ФАН писал о пожаре в Нижегородской области. После удара молнии загорелись садовый дом, склад и два автомобиля.