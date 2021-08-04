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Сильный пожар полыхает в Мордовском заповеднике, ФАН публикует фото
Россия
Сильный пожар полыхает в Мордовском заповеднике, ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 4 августа. Лесной пожар бушует в Мордовском заповеднике. По данным регионального МЧС, огонь полыхает на площади 50 квадратных метра. Возгорание возникло из-за сухой грозы.

Как рассказал ФАН один из участников местной добровольной пожарной дружины, горит валежник, оставшийся после лета 2010 года. 11 лет назад Мордовский заповедник имени Петра Смидовича лишился нескольких сотен гектаров соснового леса. Завалы затрудняют проезд огнеборцам.

Сильный пожар полыхает в Мордовском заповеднике, ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

«Пожарные поливают по краям, чтобы огонь не распространялся дальше.  Валежник очень сложно потушить. Нужен сильный дождь. Обещали вертолет выслать. Вот ждем помощи», — поделился собеседник.

Ранее ФАН писал о последствиях разгула стихии в Нижегородской области. Молния сожгла дачу. склад и два автомобиля.

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