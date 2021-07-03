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Роман Артюхин открыл Центр бухгалтерского обслуживания в Саранске
Общество
Роман Артюхин открыл Центр бухгалтерского обслуживания в Саранске
e-mordovia.ru  /  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Саранск, 3 июля. В столице Мордовии начал работу Центр бухгалтерского обслуживания на 300 мест. Церемонию открытия посетили врио главы республики Артем Здунов и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Коллектив центра будет иметь доступ к данным о бюджетах территориальных органов налоговой и таможенной служб семи регионов Приволжского федерального округа и вести их учет. К концу 2021 года к ним присоединятся 87 отделений налоговой службы.

«Открытие этого центра — личная инициатива Артема Здунова. Несколько месяцев назад он приехал к нам в Федеральное казначейство и предложил реализовать проект в Саранске. Мы изучали несколько вариантов, но Мордовия предложила лучшие условия», — отметил Роман Артюхин.

Ранее ФАН писал о завершении конкурса управленцев в Мордовии. 40 человек смогут претендовать на руководящие должности в организациях разных уровней вплоть до правительства республики.

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россия мордовия саранск
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