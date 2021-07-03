Мошенники обогатились за счет инженера из Саранска на полмиллиона рублей

Саранск, 3 июля. Жертвой мошенников стал житель столицы Мордовии. Он отправил злоумышленникам полмиллиона рублей.

Звонивший по телефону лжесотрудник банка предупредил 32-летнего мужчину о попытках злоумышленников оформить на него кредит. Чтобы не стать плательщиком по чужим долгам, инженеру пришлось в мобильном приложении оформить займ на 496 тысяч рублей и назвать реквизиты банковской карты вместе с пришедшим SMS-кодом. Завладев нужными для входа в личный кабинет данными, мошенники перевели себе кредитные деньги пострадавшего.

Ранее ФАН писал, что пенсионерка из Челябинска обманула мошенников. За один разговор со злоумышленниками она заработала 500 рублей.