Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 14:19
14:17
Экономика
Российские виноделы осудили запрет Moet Hennessy на импорт шампанского
14:17
Украина
Нет денег — нет армии: украинцы намерены бойкотировать увеличение численности ВСУ
14:12
Происшествия
СК начал проверку после гибели туристки в Кабардино-Балкарии
14:12
Экономика
Глобальный механизм выпуска «зеленых» облигаций призвали создать в G20
14:09
Шоу-бизнес
На Украине возбудили дело по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
14:08
Происшествия
Вор обокрал квартиру петербурженки на 115 тыс. рублей
14:08
Происшествия
Профессор ЛЭТИ в Петербурге перевел мошенникам более 1,7 млн рублей
14:04
Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
14:02
Политика
В Арабских эмиратах возмутились ЛГБТ-флагами на посольствах США и Британии
14:02
Шоу-бизнес
Губерниев предлагал Бузовой организовать совместный проект после громкого скандала
Все новости

Мошенники обогатились за счет инженера из Саранска на полмиллиона рублей
Происшествия
Мошенники обогатились за счет инженера из Саранска на полмиллиона рублей
freepik.com  /  Designed by Freepik

Саранск, 3 июля. Жертвой мошенников стал житель столицы Мордовии. Он отправил злоумышленникам полмиллиона рублей.

Звонивший по телефону лжесотрудник банка предупредил 32-летнего мужчину о попытках злоумышленников оформить на него кредит. Чтобы не стать плательщиком по чужим долгам, инженеру пришлось в мобильном приложении оформить займ на 496 тысяч рублей и назвать реквизиты банковской карты вместе с пришедшим SMS-кодом. Завладев нужными для входа в личный кабинет данными, мошенники перевели себе кредитные деньги пострадавшего.

Ранее ФАН писал, что пенсионерка из Челябинска обманула мошенников. За один разговор со злоумышленниками она заработала 500 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мошенники обогатились за счет инженера из Саранска на полмиллиона рублей
россия мошенники мордовия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru