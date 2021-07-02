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Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат от 50 до 120 тысяч рублей
Общество
Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат от 50 до 120 тысяч рублей
pixabay.com  / 

Саранск, 2 июля. В Мордовии хозяева разрушенных ураганом домов получат материальную помощь от республики. Соответствующее распоряжение дал врио главы региона Артем Здунов.

В зависимости от степени повреждений, жители Дубенского района могут рассчитывать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей из резервного фонда главы Мордовии. Всего на эти цели выделено более пяти миллионов рублей.

Еще по 20 тысяч пострадавшие получат от регионального министерства социальной защиты, труда и занятости населения. Чтобы упростить процесс ремонта, районные чиновники договорились с минлесхозом о поставке пиломатериала.

Ранее ФАН писал о паводке в Амурской области. Спасатели заявили о стабилизации ситуации.

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россия мордовия ураган
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