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Житель Приволжья ответит перед судом за нападение с ножом на сотрудника ДПС
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    Житель Приволжья ответит перед судом за нападение с ножом на сотрудника ДПС

    19:17  23 Ноября 2017
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    Житель Приволжья ответит перед судом за нападение с ножом на сотрудника ДПС

    Самара, 23 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Самарской области по обвинению в причинении телесных повреждений сотруднику ДПС передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Самарской области, инцидент произошел 23 сентября текущего года на улице 50 лет Октября в селе Приволжья: 24-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в область правого предплечья инспектору ДПС во время исполнением им своих должностных обязанностей.

    Сотрудники подразделения МВД задержали преступника. В настоящее время следственный комитет завершил расследование уголовного дела, оно направлено в суд Приволжского района для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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