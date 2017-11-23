Житель Приволжья ответит перед судом за нападение с ножом на сотрудника ДПС

Самара, 23 ноября. Уголовное дело в отношении жителя Самарской области по обвинению в причинении телесных повреждений сотруднику ДПС передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Самарской области, инцидент произошел 23 сентября текущего года на улице 50 лет Октября в селе Приволжья: 24-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в область правого предплечья инспектору ДПС во время исполнением им своих должностных обязанностей.

Сотрудники подразделения МВД задержали преступника. В настоящее время следственный комитет завершил расследование уголовного дела, оно направлено в суд Приволжского района для дальнейшего рассмотрения по существу.