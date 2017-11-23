Движение по закрытой с 2007 года дороге в Самаре планируют возобновить до зимы

Самара, 23 ноября. Открытие дороги, закрытой с 2007 года в связи со строительством метро, запланировано на начало декабря.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию на официальном микроблоге министерства транспорта региона, движение по улице Ново-Садовой от улицы Полевой до Первомайской восстановят не раньше декабря:

«Не ранее 1 декабря. Об открытии движения сообщим заблаговременно».

Участок автомобильной дорога закрыт для проезда транспортных средств с 2007 года в связи со строительством метро. К настоящему времени на дороге есть асфальтовое покрытие и разметка.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло вчера вечером в Самаре: иномарка наехала на восьмилетнего ребенка.