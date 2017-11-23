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Общество
Движение по закрытой с 2007 года дороге в Самаре планируют возобновить до зимы
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    Движение по закрытой с 2007 года дороге в Самаре планируют возобновить до зимы

    16:08  23 Ноября 2017
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    Движение по закрытой с 2007 года дороге в Самаре планируют возобновить до зимы

    Самара, 23 ноября. Открытие дороги, закрытой с 2007 года в связи со строительством метро, запланировано на начало декабря.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию на официальном микроблоге министерства транспорта региона, движение по улице Ново-Садовой от улицы Полевой до Первомайской восстановят не раньше декабря:

     «Не ранее 1 декабря. Об открытии движения сообщим заблаговременно».

    Участок автомобильной дорога закрыт для проезда транспортных средств с 2007 года в связи со строительством метро. К настоящему времени на дороге есть асфальтовое покрытие и разметка.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло вчера вечером в Самаре: иномарка наехала на восьмилетнего ребенка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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