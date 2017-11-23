Мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Самаре

Самара, 23 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода произошло вчера вечером в Самаре: иномарка наехала на восьмилетнего ребенка.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, происшествие случилось в среду, 22 ноября, в районе шести часов вечера около дома №243, расположенного на улице Ново-Садовой. Автомобиль Daewoo Matiz под управлением, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, двигался по улице Потапова со стороны Ново-Садовой. В этот момент дорогу переходил восьмилетний мальчик на самокате без сопровождения взрослых. Daewoo Matiz наехал на ребенка.

Мальчик получил травму живота, сотрудники скорой помощи оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и разбираются в обстоятельствах ДТП.