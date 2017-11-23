Пьяные пассажиры связали и похитили таксиста в Самарской области

Самара, 23 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции Самары задержали пьяного водителя, превышающего скорость дорожного движения, и обнаружили на заднем сидении связанного таксиста.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 ноября в Куйбышевском районе. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться подозрительного автомобилиста, но он не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники охраны правопорядка задержали водителя и его сообщника, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские обнаружили на заднем сидении связанного мужчину, им оказался таксист. Он рассказала, что принял заказ и повез пассажиров в поселок Липяги из Новокуйбышевска. Во время поездки мужчины требовали у него деньги, после отказа злоумышленники избили водителя, отобрали два сотовых телефона и деньги, после чего связали и посадили на заднее сидение.

Задержанными оказались 21-летний и 23-летний жители Новокуйбышевска. В настоящий момент в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».