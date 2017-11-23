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Насильник по поддельным справкам устроился на работу в самарскую школу
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    Насильник по поддельным справкам устроился на работу в самарскую школу

    10:14  23 Ноября 2017  /обновлено: 10:14  23 Ноября 2017
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    Насильник по поддельным справкам устроился на работу в самарскую школу

    Самара, 23 ноября. Ранее судимого за совершение насильственных действий сексуального характера приняли на работу в образовательное учреждение Самары.

    По информации пресс-службы прокуратуры Самарской области, возбуждено уголовное дело по материалам общенадзорной проверки по факту трудоустройства в школу ранее судимого мужчины. Сотрудники охраны правопорядка установили, что 20 июля 2016 года в одно из образовательных учреждений Красноглинского района был принят ранее судимый за совершение насильственных действий сексуального характера и мошенничества мужчина. При устройстве на работу он предоставил подложные документы.

    Уголовное дело передали в суд, по решению которого подсудимого приговорили к 240 часам обязательных работ.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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