Самарец, ударивший ножом полицейского, получил 16 лет колонии строгого режима

Самара, 22 ноября. Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Молодой человек ударил полицейского ножом.

Молодой человек умышленно ударил сотрудника полиции ножом в область шеи, после чего скрылся с места преступления на автомобиле, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. Полицейского доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь. Спустя время злоумышленника задержали, и в его квартире провели обыск: было обнаружено наркотическое вещество в особо крупном размере.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по двум статьям: «незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в особо крупном размере» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».