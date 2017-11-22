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Россия
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Самарец, ударивший ножом полицейского, получил 16 лет колонии строгого режима
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    Самарец, ударивший ножом полицейского, получил 16 лет колонии строгого режима

    21:16  22 Ноября 2017
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    Самарец, ударивший ножом полицейского, получил 16 лет колонии строгого режима

    Самара, 22 ноября. Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Молодой человек ударил полицейского ножом.

    Молодой человек умышленно ударил сотрудника полиции ножом в область шеи, после чего скрылся с места преступления на автомобиле, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. Полицейского доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь. Спустя время злоумышленника задержали, и в его квартире провели обыск: было обнаружено наркотическое вещество в особо крупном размере.

    Молодому человеку было предъявлено обвинение по двум статьям: «незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в особо крупном размере» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #самара
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