БК «Самара» разгромил команду из Петербурга с клубным рекордом

Самара, 22 ноября. Баскетбольный клуб «Самара» разгромил петербургский «Зенит-Фарм» со счетом 116:65. В этом матче баскетболисты Самары установили рекорд клуба.

В перовом периоде счет встречи был 28:19 в пользу самарцев, они и далее уверенно продолжали играть и увеличивать преимущество. Как итог, на большой перерыв команды ушли со счетом 57:38. За пару минут до окончания третьего периода дебютировал Дмитрий Гусенков, который за это время набрал свои первые очки в Суперлиге. В четвертом периоде баскетболисты «Самары» поставили точку в игре: разгромили петербуржцев и установили новый рекорд результативности своей команды в официальных матчах.