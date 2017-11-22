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БК «Самара» разгромил команду из Петербурга с клубным рекордом
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    БК «Самара» разгромил команду из Петербурга с клубным рекордом

    17:05  22 Ноября 2017
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    БК «Самара» разгромил команду из Петербурга с клубным рекордом

    Самара, 22 ноября. Баскетбольный клуб «Самара» разгромил петербургский «Зенит-Фарм» со счетом 116:65. В этом матче баскетболисты Самары установили рекорд клуба.

    В перовом периоде счет встречи был 28:19 в пользу самарцев, они и далее уверенно продолжали играть и увеличивать преимущество. Как итог, на большой перерыв команды ушли со счетом 57:38. За пару минут до окончания третьего периода дебютировал Дмитрий Гусенков, который за это время набрал свои первые очки в Суперлиге. В четвертом периоде баскетболисты «Самары» поставили точку в игре: разгромили петербуржцев и установили новый рекорд результативности своей команды в официальных матчах.

    «Будем для себя отмечать хорошие моменты. При этом мы никого не считаем аутсайдером, все команды могут «выстрелить» в отдельно взятой игре», — приводите пресс-служба баскетбольного клуба «Самара» слова главного тренера Александра Полинкевича.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #баскетбол
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