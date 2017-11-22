Водитель сбил подростка на переходе в Самаре

Самара, 22 ноября. Водитель ВАЗ-2107 сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе на Новокуйбышевском шоссе в Самаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 ноября.

Водитель отечественного автомобиля сбил подростка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы головы и был доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель автомобиль был трезвым. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

В Самарской области 21 ноября произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 11 человек, двое из них — несовершеннолетние. Погибших нет.