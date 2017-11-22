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Водитель сбил подростка на переходе в Самаре
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    Водитель сбил подростка на переходе в Самаре

    15:38  22 Ноября 2017
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    Водитель сбил подростка на переходе в Самаре

    Самара, 22 ноября. Водитель ВАЗ-2107 сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе на Новокуйбышевском шоссе в Самаре. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 ноября.

    Водитель отечественного автомобиля сбил подростка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы головы и был доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Водитель автомобиль был трезвым. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

    В Самарской области 21 ноября произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 11 человек, двое из них — несовершеннолетние. Погибших нет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара #пешеход
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