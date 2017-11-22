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Россия
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Общество
Размер средней зарплаты уменьшился в Самарской области
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    Размер средней зарплаты уменьшился в Самарской области

    14:28  22 Ноября 2017
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    Размер средней зарплаты уменьшился в Самарской области

    Самара, 22 ноября. Среднемесячная заработная плата в Самарской области уменьшалась: стала меньше 30 тысяч рублей.

    Средняя заработная плата в октябре составила 29 567 рублей в Самарской области, сообщает Самарастат. В июне этого года жители Самарской области получали заработную плату выше — чуть более 30 тысяч рублей. Меньше всего получают люди, которые заняты в производстве древесины и одежды, их зарплата — восемь-девять тысяч рублей. Больше всего получают работники воздушного и космического транспорта, их заработная плата равняется 71 535 рублей.

    Долг работодателей перед сотрудниками также вырос, сообщает «63.ru». Он связан с тем, что у организаций нет собственных средств. Больше всего должны своим сотрудникам компании в Самаре, Тольятти и Октябрьске.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #заработная плата
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