Размер средней зарплаты уменьшился в Самарской области

Самара, 22 ноября. Среднемесячная заработная плата в Самарской области уменьшалась: стала меньше 30 тысяч рублей.

Средняя заработная плата в октябре составила 29 567 рублей в Самарской области, сообщает Самарастат. В июне этого года жители Самарской области получали заработную плату выше — чуть более 30 тысяч рублей. Меньше всего получают люди, которые заняты в производстве древесины и одежды, их зарплата — восемь-девять тысяч рублей. Больше всего получают работники воздушного и космического транспорта, их заработная плата равняется 71 535 рублей.

Долг работодателей перед сотрудниками также вырос, сообщает «63.ru». Он связан с тем, что у организаций нет собственных средств. Больше всего должны своим сотрудникам компании в Самаре, Тольятти и Октябрьске.