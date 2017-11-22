МЧС назвало истинную причину эвакуации посетителей «Парк Хауса» в Самаре

Самара, 22 ноября. В спасательном ведомстве назвали истинную причину эвакуации посетителей торгового центра «Парк Хаус».

Как оказалось, покупателям срочно пришлось покинуть здание ТЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации. Прибывшие на место предполагаемого ЧП спасатели установили, что тревога была ложной.

Как напоминает «Газета.ru», эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ «Парк Хаус» проводилась накануне в три часа дня.