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МЧС назвало истинную причину эвакуации посетителей «Парк Хауса» в Самаре
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    МЧС назвало истинную причину эвакуации посетителей «Парк Хауса» в Самаре

    8:08  22 Ноября 2017
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    МЧС назвало истинную причину эвакуации посетителей «Парк Хауса» в Самаре

    Самара, 22 ноября. В спасательном ведомстве назвали истинную причину эвакуации посетителей торгового центра «Парк Хаус».

    Как оказалось, покупателям срочно пришлось покинуть здание ТЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации. Прибывшие на место предполагаемого ЧП спасатели установили, что тревога была ложной.

    Как напоминает «Газета.ru», эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ «Парк Хаус» проводилась накануне в три часа дня.

    Автор: Константин Терехов
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    #самара #мчс рф
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