Казань, Самара и Нижний Новгород могут оказаться под ударом метеоритного дождя в декабре

Самара, 22 ноября. Три российских города в Поволжье обозначили как возможное место падения крупнейшего метеорита, сообщили в самарском клубе любителей астрономии «АстроСамара».

На международной конференции в Рейкьявике специалисты заявили о возможном падении крупнейшего метеорита. Как уточнил замдиректора самарского клуба Сергей Аверьянов, в настоящее время метеоритный поток движется в сторону Земли.

Метеоритный дождь, сообщает «РГ», ожидается в декабре. При этом последствия его могут ощутить жители Самары, Казани и Нижнего Новгорода.

По словам Аверьянова, размер самого крупного метеорита достигает примерно 25 метров, а вес — более 20 тыс. тонн. Однако на поверхность Земли, скорее всего, упадут лишь мелкие осколки.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что итальянский астронавт Паоло Несполи снял с МКС на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана.