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Политика
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Казань, Самара и Нижний Новгород могут оказаться под ударом метеоритного дождя в декабре
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    Казань, Самара и Нижний Новгород могут оказаться под ударом метеоритного дождя в декабре

    0:07  22 Ноября 2017
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    Казань, Самара и Нижний Новгород могут оказаться под ударом метеоритного дождя в декабре

    Самара, 22 ноября. Три российских города в Поволжье обозначили как возможное место падения крупнейшего метеорита, сообщили в самарском клубе любителей астрономии «АстроСамара».

    На международной конференции в Рейкьявике специалисты заявили о возможном падении крупнейшего метеорита. Как уточнил замдиректора самарского клуба Сергей Аверьянов, в настоящее время метеоритный поток движется в сторону Земли. 

    Метеоритный дождь, сообщает «РГ», ожидается в декабре. При этом последствия его могут ощутить жители Самары, Казани и Нижнего Новгорода.

    По словам Аверьянова, размер самого крупного метеорита достигает примерно 25 метров, а вес — более 20 тыс. тонн. Однако на поверхность Земли, скорее всего, упадут лишь мелкие осколки.

    Казань, Самара и Нижний Новгород могут оказаться под ударом метеоритного дождя в декабре

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что итальянский астронавт Паоло Несполи снял с МКС на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #космос #казань #самара #метеорит #нижнийновгород
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