Самара, 21 ноября. Посетителей самарского торгового центра «Парк Хаус» эвакуировали около трех часов дня во вторник, 21 ноября.

Посетителей торгового центра вывели на улицу из-за того, что в супермаркете «Карусель» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает «63.ru». Спустя час торговый центр продолжил работать в штатном режиме после проверки оборудования сотрудниками МЧС. На месте чрезвычайного происшествия работало пять пожарных расчетов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что детей и сотрудников самарских школ №48, №92 и №148 эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сотрудники следственно-оперативных групп и спецслужб проверяли помещения школ. Инцидент произошел в середине ноября этого года.