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Посетителей самарского торгового центра «Парк Хаус» эвакуировали
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    Посетителей самарского торгового центра «Парк Хаус» эвакуировали

    18:26  21 Ноября 2017
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    Посетителей самарского торгового центра «Парк Хаус» эвакуировали

    Самара, 21 ноября. Посетителей самарского торгового центра «Парк Хаус» эвакуировали около трех часов дня во вторник, 21 ноября.

    Посетителей торгового центра вывели на улицу  из-за того, что в супермаркете «Карусель» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает «63.ru». Спустя час торговый центр продолжил работать в штатном режиме после проверки оборудования сотрудниками МЧС. На месте чрезвычайного происшествия работало пять пожарных расчетов. Пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что детей и сотрудников самарских школ №48, №92 и №148 эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сотрудники следственно-оперативных групп и спецслужб проверяли помещения школ. Инцидент произошел в середине ноября этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #эвакуация #торговый центр
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