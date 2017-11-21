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Самарские ученые изобрели йогурт с большим сроком годности
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    Самарские ученые изобрели йогурт с большим сроком годности

    16:59  21 Ноября 2017  /обновлено: 17:09  21 Ноября 2017
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    Самарские ученые изобрели йогурт с большим сроком годности

    Самара, 21 ноября. Ученые Самарского государственного технического университета изобрели йогурт, срок хранения которого около четырех недель.

    Для получения йогурта, срок хранения которого один месяц, первоначально ученые замораживают смесь в сушилке при температуре 70 градусов. Затем выпаривают всю влагу из йогурта, пока он находится в состоянии льда, об этом сообщает пресс-служба Самарского Политеха. Отмечается, что состав йогурта остается прежним, никаких добавок не нужно использовать.

    Как стало известно, исследование еще не закончились: срок хранения йогурта может быть больше трех месяцев. На данный момент известно, что количество лактобактерий не изменяется при условиях доступа кислорода и света.

    «Процесс сублимации не влияет на вкусовые качества и при этом увеличивает срок годности, а хранение и приготовление не доставят хлопот потребителям», — сообщает пресс-служба университета.

    Автор: Дарья Смолина
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    #наука #самара #технологии
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