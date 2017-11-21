Контрафактные мобильники продавали в торговых центрах Самары и Тольятти

Самара, 21 ноября. Контрафактные мобильные телефоны продавали в торговых центрах Самары и Тольятти.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что в торговых центрах продавались мобильные телефоны, а также аксессуары к ним, которые содержали логотип одного бренда. Контрафактные устройства были изъяты.

Было возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины — владельца данных торговых точек — по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Об этом сообщает «ВолгаНьюс.рф». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Ущерб, который был причинен правообладателям товарного знака, оценивается в сумму более миллиона рублей.