Пожар в жилом доме в центре Самары тушили 80 человек

Самара, 20 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в центре Самаре: загорелся жилой дом.

Как информирует региональные новостные источники со ссылкой на информацию от пресс-службы МЧС по Самарской области, возгорание зафиксировали на Галактионовской улице. Пожарно-спасательный отряд в составе 80 человек и 17 машин прибыли на место ЧП после получения сообщения о пожаре.

Известно, что пламя охватило территорию площадью 250 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание к семи часам утра. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что дома специально поджигают: