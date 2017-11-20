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Пожар в жилом доме в центре Самары тушили 80 человек
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    Пожар в жилом доме в центре Самары тушили 80 человек

    19:59  20 Ноября 2017  /обновлено: 20:00  20 Ноября 2017
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    Пожар в жилом доме в центре Самары тушили 80 человек

    Самара, 20 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в центре Самаре: загорелся жилой дом.

    Как информирует региональные новостные источники со ссылкой на информацию от пресс-службы МЧС по Самарской области, возгорание зафиксировали на Галактионовской улице. Пожарно-спасательный отряд в составе 80 человек и 17 машин прибыли на место ЧП после получения сообщения о пожаре.

    Известно, что пламя охватило территорию площадью 250 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание к семи часам утра. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что дома специально поджигают:

    «Горит дом по Галактионовской 97.Пожар начался часа в 3–4 ночи Снова началось. Не смотря на то что жители этого дома приватизировали землю, все равно жгут».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #самара
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