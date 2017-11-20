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Автоматизированную систему управления движением установят на шоссе в Самаре
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    Автоматизированную систему управления движением установят на шоссе в Самаре

    19:37  20 Ноября 2017
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    Автоматизированную систему управления движением установят на шоссе в Самаре

    Самара, 20 ноября. Автоматизированную систему управления дорожным движением планируют установить на Московском шоссе в Самаре.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, новая система представляет собой конструкцию из светофоров, системы видеонаблюдения, детекторы транспорта, линии связи и координирование управления дорожным движением. Нововведение поможет предотвратить возникновение пробок. Кроме этого АСУДД поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить пропускную способность дороги.

    Напомним, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в больнице Самарской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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