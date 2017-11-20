Сызрань, 20 ноября. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в больнице Самарской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, новорожденная девочка скончалась в больнице Сызрани в субботу, 18 ноября. Известно, что девочка умерла из-за врожденной болезни — порока сердца.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Специалисты выясняют, сделали ли врачи все возможное, чтобы спасти младенца. Проводится доследственная проверка, после которой буде вынесено процессуальное решение.