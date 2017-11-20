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Новорожденная девочка скончалась в больнице Сызрани
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    Новорожденная девочка скончалась в больнице Сызрани

    18:45  20 Ноября 2017
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    Новорожденная девочка скончалась в больнице Сызрани

    Сызрань, 20 ноября. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в больнице Самарской области.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, новорожденная девочка скончалась в больнице Сызрани в субботу, 18 ноября. Известно, что девочка умерла из-за врожденной болезни — порока сердца.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Специалисты выясняют, сделали ли врачи все возможное, чтобы спасти младенца. Проводится доследственная проверка, после которой буде вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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