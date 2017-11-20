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«Газель» насмерть сбила перебегавшего дорогу мужчину в Самаре
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    «Газель» насмерть сбила перебегавшего дорогу мужчину в Самаре

    17:03  20 Ноября 2017
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    «Газель» насмерть сбила перебегавшего дорогу мужчину в Самаре

    Самара, 20 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Самаре: машина насмерть сбила пешехода.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на информацию в социальных сетях от очевидцев происшествия, под колеса «Газели» под управлением 27-летнего мужчины попал пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 ноября, в дневное время суток на Товарной улице в Кировском районе.

    По информации очевидцев, 42-летний мужчина получил несовместимые травмы с жизнью и скончался на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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