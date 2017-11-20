Mitsubishi опрокинулась на крышу от удара Mercedes на перекрестке в Самаре

Самара, 20 ноября. Водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения при повороте на перекрестке в Самаре и протаранил Mitsubishi, два человека получили травмы.

Автомобильная авария произошла в воскресенье, 19 ноября, около 20:40 часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. По предварительной информации известно, что автомобиль марки Mercedes не выполнил правила дорожного движения и при повороте налево на регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы Алма-Атинской столкнулся с Mitsubishi. От сильного удара иномарка перевернулась на крышу.

Водитель Mitsubishi, 44-летняя женщина, получила травмы головы, 14-летний подросток, находившийся на пассажирском сидении, пострадал. На данный момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.