Самарская дума начала принимать заявки на пост главы города

Самара, 20 ноября. Документы на пост главы Самары начали принимать сегодня, к концу декабря комиссия выберет кандидатуру на должность мэра.

По информации местной прессы, прием заявок и документов на должность главы города начали принимать с понедельника, 20 ноября. Подать заявление желающие могут до 18 декабря. Итоги комиссия из 20 человек подведет к 22 декабря.

На сайте городской думы отмечается, что при подаче заявки для участия в конкурсе необходимо указать сведения о размере и источниках доходов и достоверную информацию о движимом и недвижимом имуществе. Также сообщается, что претендент не должен иметь счетов в иностранных банках. Гордума отмечает: