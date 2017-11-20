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Общество
Самарская дума начала принимать заявки на пост главы города
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    Самарская дума начала принимать заявки на пост главы города

    12:54  20 Ноября 2017
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    Самарская дума начала принимать заявки на пост главы города

    Самара, 20 ноября. Документы на пост главы Самары начали принимать сегодня, к концу декабря комиссия выберет кандидатуру на должность мэра.

    По информации местной прессы, прием заявок и документов на должность главы города начали принимать с понедельника, 20 ноября. Подать заявление желающие могут до 18 декабря. Итоги комиссия из 20 человек подведет к 22 декабря.

    На сайте городской думы отмечается, что при подаче заявки для участия в конкурсе необходимо указать сведения о размере и источниках доходов и достоверную информацию о движимом и недвижимом имуществе. Также сообщается, что претендент не должен иметь счетов в иностранных банках. Гордума отмечает:

    «Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития городского округа Самара».

    Автор: Ксения Пудовкина
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