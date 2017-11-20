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Украина
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Происшествия
Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса иномарки в Самаре
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    Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса иномарки в Самаре

    10:09  20 Ноября 2017
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    Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса иномарки в Самаре

    Самара, 20 ноября. Женщина за рулем Mitsubishi сбила несовершеннолетнего ребенка, перебегавшего дорогу в Самаре в неустановленном месте, мальчика госпитализировали.

    По информации от местных СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 ноября, около девяти часов утра на улице Тухачевского. Иномарка под управлением женщины-водителя двигалась по Тухачевского от Гагарина в сторону улицы Киевской. В этот момент несовершеннолетний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте вне видимости пешеходного перехода. Женщина не успела среагировать и допустила наезд на ребенка.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего пешехода в городскую больницу. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины случившегося дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара #пешеход
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