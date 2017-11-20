Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса иномарки в Самаре

Самара, 20 ноября. Женщина за рулем Mitsubishi сбила несовершеннолетнего ребенка, перебегавшего дорогу в Самаре в неустановленном месте, мальчика госпитализировали.

По информации от местных СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 ноября, около девяти часов утра на улице Тухачевского. Иномарка под управлением женщины-водителя двигалась по Тухачевского от Гагарина в сторону улицы Киевской. В этот момент несовершеннолетний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте вне видимости пешеходного перехода. Женщина не успела среагировать и допустила наезд на ребенка.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего пешехода в городскую больницу. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины случившегося дорожно-транспортного происшествия.