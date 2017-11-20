Полосы для общественного транспорта выделят на улицах Самары к ЧМ-2018
Самара, 20 ноября. Власти Самары готовят городские улицы к проведению чемпионата мира по футболу: полосы для общественного транспорта планируют выделить на время ЧМ-2018 на трех улицах.
По информации от местных новостных источников со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог области, для облегчения дорожной ситуации на время проведения чемпионата мира по футболу в будущем году, в городе появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Региональный минтранс в своем микроблоге отмечает:
«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки «Ипподром» до Мехзавода».
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