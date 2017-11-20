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Политика
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Общество
Полосы для общественного транспорта выделят на улицах Самары к ЧМ-2018
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    Полосы для общественного транспорта выделят на улицах Самары к ЧМ-2018

    9:37  20 Ноября 2017  /обновлено: 9:38  20 Ноября 2017
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    Полосы для общественного транспорта выделят на улицах Самары к ЧМ-2018

    Самара, 20 ноября. Власти Самары готовят городские улицы к проведению чемпионата мира по футболу: полосы для общественного транспорта планируют выделить на время ЧМ-2018 на трех улицах.

    По информации от местных новостных источников со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог области, для облегчения дорожной ситуации на время проведения чемпионата мира по футболу в будущем году, в городе появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Региональный минтранс в своем микроблоге отмечает:

    «Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки «Ипподром» до Мехзавода».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #чм-2018 #чм2018
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