Полосы для общественного транспорта выделят на улицах Самары к ЧМ-2018

Самара, 20 ноября. Власти Самары готовят городские улицы к проведению чемпионата мира по футболу: полосы для общественного транспорта планируют выделить на время ЧМ-2018 на трех улицах.

По информации от местных новостных источников со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог области, для облегчения дорожной ситуации на время проведения чемпионата мира по футболу в будущем году, в городе появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Региональный минтранс в своем микроблоге отмечает: