Молодой житель Самары угнал авто пенсионера и сдал колеса в ломбард

Самара, 19 ноября. Пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля, который она оставил на одной из парковок в Самаре.

Как сообщает местная пресса, 66-летний мужчина сообщил в отдел полиции, что машину, которую он оставил на парковке Кирова, украли. Сотрудники охраны правопорядка благодаря информации от очевидцев инцидента, задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснили полицейские, злоумышленник нашел ключи от автомобиля, которые потерял пожилой владелец транспортного средства, и угнал его, после чего колеса сдал в ломбард. В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.