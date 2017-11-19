ДТП в Самаре: иномарка осталась без колес после столкновения с Ford

Самара, 19 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло сегодня в Самаре.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию от очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария случилась на проспекте Кирова в районе кольцевой развязки с улицей Стара-Загора: Ford и SsangYong Kyron не смогли разъехаться и столкнулись. Машины получили серьезные механические повреждения.

В настоящее время информации о пострадавших нет, сотрудники охраны правопорядка работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства ДТП. По неофициальной информации, один из водителей нарушил правила дорожного движения и вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение.