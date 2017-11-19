Спешащий на рейс мужчина пробил головой стеклянную стену в самарском аэропорту

Самара, 19 ноября. Необычное чрезвычайное происшествие случилось накануне в самарском аэропорту «Курумоч»: пассажир спешил на рейс и пробил головой стекло.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на видео, появившееся в социальных сетях, пассажир одного из рейсов спешил на свой самолёт и, не заметив стеклянную стену, разбил её.

Пробив одну из стен головой, мужчина обошел рухнувшие на пол осколки стекла и удалился. Фотограф Алексей Кириленко в социальных сетях отмечает: