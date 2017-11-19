МЧС продолжает поиски двух мужчин с опрокинувшейся лодки на Волге в Самаре

Самара, 19 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Самаре: лодка с тремя мужчинами перевернулась на Волге, спасатели продолжают поиски пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, происшествие случилось в субботу, 18 ноября, в вечернее время суток, металлическая лодка «Казанка-6», в которой находились трое мужчин, перевернулась в 100 метрах от берега в районе улицы Полевой на Волге. Спасатели получили сообщение о ЧП около 18:31 часов вечера по московскому времени. Один из мужчин смог самостоятельно добраться до берега, сотрудники скорой помощи доставили 45-летнего пострадавшего в медицинское учреждение.

К настоящему времени спасателям удалось обнаружить только спасательные жилеты, которые находились ниже по течению на шесть километров от места происшествия. В воскресенье, 19 ноября, поиски продолжатся. В поисково-спасательной службе Самарской области подчеркнули: