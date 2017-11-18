«Крылья Советов» выиграли «Волгарь» со счетом 1:0

Самара, 18 ноября. Футбольный клуб «Крылья Советов» с минимальным счетом выиграл у астраханского клуба «Волгарь».

Матч 24-го тура Футбольной национальной лиги прошел в Астрахани в субботу, 18 ноября. Единственный и победный гол забил Алан Чочиев в конце первого тайма. Главный судья Виталий Мешков наградил трех футболистов желтыми карточками: у «Волгоря» их получили — Андрей Бочков и Антон Григорьев, у самарцев — Срджан Мияйлович.

«Крылья Советов» занимают на данный момент третью строчку в турнирной таблице, у них 50 очков, отстают они от лидера — «Енисея» — на пять. «Волгарь» расположился на девятой позиции, у него 33 очка.

Следующий матч самарский клуб проведет на домашнем стадионе, их соперником станет ярославский «Шинник». «Волгарь» встретится с «Томью».