Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ
Спорт
«Крылья Советов» выиграли «Волгарь» со счетом 1:0
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Крылья Советов» выиграли «Волгарь» со счетом 1:0

    19:16  18 Ноября 2017
    36

    «Крылья Советов» выиграли «Волгарь» со счетом 1:0

    Самара, 18 ноября. Футбольный клуб «Крылья Советов» с минимальным счетом выиграл у астраханского клуба «Волгарь».

    Матч 24-го тура Футбольной национальной лиги прошел в Астрахани в субботу, 18 ноября. Единственный и победный гол забил Алан Чочиев в конце первого тайма. Главный судья Виталий Мешков наградил трех футболистов желтыми карточками: у «Волгоря» их получили — Андрей Бочков и Антон Григорьев, у самарцев — Срджан Мияйлович.

    «Крылья Советов» занимают на данный момент третью строчку в турнирной таблице, у них 50 очков, отстают они от лидера — «Енисея» — на пять. «Волгарь» расположился на девятой позиции, у него 33 очка.

    Следующий матч самарский клуб проведет на домашнем стадионе, их соперником станет ярославский «Шинник». «Волгарь» встретится с «Томью».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #самара #фнл #фк крылья советов #фк волгарь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        1780
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        3721
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1093
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1365