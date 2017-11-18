Три самарские школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Самара, 18 ноября. Детей и сотрудников трех школы города Самары эвакуировали из-за сообщений о минировании.

Сотрудникам полиции поступила информации о минировании трех школ: №48, №92 и №148. По указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специальных служб и начали проверку.

«На местах происшествий работали следственно-оперативные группы и специальные службы. Опасных предметов не обнаружено. О количестве эвакуированных точных сведений нет», — цитирует «Комсомольская правда» сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

Как стало известно, сотрудники полиции не назвали количество школ, которые были «заминированы». На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.