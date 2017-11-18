Мужчины под видом соцработников грабили пенсионеров в Самарской области

Оренбург, 18 ноября. Трое мужчин представлялись социальными работниками и грабили пожилых людей. Сотрудники полиции Оренбурга задержали их.

Злоумышленники действовали по определенной схеме: они под видом социальных работников проникали в дом пожилых людей, угощали их тортом, в котором было снотворное, и похищали деньги. Полиция задержала двух жителей Кемеровской области, им 27 и 30 лет, и 29-летнего жителя Калужской области. Двух мужчин удалось задержать в Сызрани, третьего — в Пензе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают причастность мужчин к аналогичным преступления, которые были совершены на территории Самарской области. Мужчины заключены под стражу.