Два человека погибли в ДТП в Тольятти

Самара, 18 ноября. Авария произошла на бульваре Буденного в Тольятти. Сообщается, что погибли два человека.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Газель и Lada Priora. Волдитель легковушки, не выбрав безопасную скорость движения, врезался в припаркованное на обочине транспортное средство. Об этом сообщается на странице «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Два пассажира Lada Priora получили травмы несовместимые с жизнью, при том, что в машине сработали подушки безопасности.

Как стало известно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, данный факт проверят специалисты, которые проведут медицинскую экспертизу. Водитель легкового автомобиля покинул место дорожно-транспортного происшествия.