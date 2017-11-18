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Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Тольятти
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    Два человека погибли в ДТП в Тольятти

    12:16  18 Ноября 2017
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    Самара, 18 ноября. Авария произошла на бульваре Буденного в Тольятти. Сообщается, что погибли два человека.

    Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Газель и Lada Priora. Волдитель легковушки, не выбрав безопасную скорость движения, врезался в припаркованное на обочине транспортное средство. Об этом сообщается на странице «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Два пассажира Lada Priora получили травмы несовместимые с жизнью, при том, что в машине сработали подушки безопасности.

    Как стало известно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, данный факт проверят специалисты, которые проведут медицинскую экспертизу. Водитель легкового автомобиля покинул место дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #тольятти #самарская область
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