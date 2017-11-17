Обвиняемые в убийстве самарского бизнесмена предстанут перед судом

Самара, 17 ноября. Обвинения в убийстве самарского бизнесмена предъявлены 42-летнему и 29-летнему мужчинам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд на рассмотрение.

Тело самарского бизнесмена обнаружили в его катере на реке Татьянка в конце мая 2014 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. На теле были огнестрельные ранения, не менее 22. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось сразу раскрыть дело, однако спустя время они нашли людей, которые были причастны к совершенному преступлению.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», кроме этого 42-летнему — предъявили обвинение в убийстве.