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Делегация Совфеда оценит готовность объектов ЧМ-2018 в Самаре
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    Делегация Совфеда оценит готовность объектов ЧМ-2018 в Самаре

    18:17  17 Ноября 2017
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    Делегация Совфеда оценит готовность объектов ЧМ-2018 в Самаре

    Самара, 17 ноября. Объекты Чемпионата мира по футболу 2018 оценит делегация Совета Федерации РФ в Самаре.

    Советник главы Самарской области Наталья Родимова сделала пост в социальной сети Twitter, где сообщила, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил стадион «Самара Арена» с представителями Совета Федерации РФ.

    «День начинаем на стадионе #Самараарена вместе с делегацией СовФеда.<…> А стадион без опор смотрится непривычно легко и воздушно», — сообщает советник губернатора Самарской области Наталья Родимова.

    Напомним, что Самара является городом-организатором Чемпионата мира по футболу 2018, на стадионе «Самара Арена» пройдут игры сборных в рамках группового этапа, а также 1/8 и 1/4 финала.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #чм-2018 #самара арена
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