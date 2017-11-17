Делегация Совфеда оценит готовность объектов ЧМ-2018 в Самаре

Самара, 17 ноября. Объекты Чемпионата мира по футболу 2018 оценит делегация Совета Федерации РФ в Самаре.

Советник главы Самарской области Наталья Родимова сделала пост в социальной сети Twitter, где сообщила, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил стадион «Самара Арена» с представителями Совета Федерации РФ.

«День начинаем на стадионе #Самараарена вместе с делегацией СовФеда.<…> А стадион без опор смотрится непривычно легко и воздушно», — сообщает советник губернатора Самарской области Наталья Родимова.

Напомним, что Самара является городом-организатором Чемпионата мира по футболу 2018, на стадионе «Самара Арена» пройдут игры сборных в рамках группового этапа, а также 1/8 и 1/4 финала.