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Врио вице-губернатора Самарской области подал в отставку
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    Врио вице-губернатора Самарской области подал в отставку

    17:15  17 Ноября 2017
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    Врио вице-губернатора Самарской области подал в отставку

    Самара, 17 ноября. Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

    «Да, он ушел по собственному желанию, я это подтверждаю», — цитирует «Сitytraffic.ru» исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Илья Чернышев.

    Информация о том, кто займет данный пост, отсутствует. Однако, известно, что Дмитрий Овчинников займет пост первого проректора национального исследовательствкого университета им. Королева.

    Напомним, что Дмитрий Овчинников работал в должности вице-губернатора — руководителя администрации главы Самарской области с ноября 2012 года, его кандидатуру утвердили единогласно. Он также занимал пост министра образования и науки Самарской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самарская область #правительство самарской области
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