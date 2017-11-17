Врио вице-губернатора Самарской области подал в отставку

Самара, 17 ноября. Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Да, он ушел по собственному желанию, я это подтверждаю», — цитирует «Сitytraffic.ru» исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Илья Чернышев.

Информация о том, кто займет данный пост, отсутствует. Однако, известно, что Дмитрий Овчинников займет пост первого проректора национального исследовательствкого университета им. Королева.

Напомним, что Дмитрий Овчинников работал в должности вице-губернатора — руководителя администрации главы Самарской области с ноября 2012 года, его кандидатуру утвердили единогласно. Он также занимал пост министра образования и науки Самарской области.