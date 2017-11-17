Легковушка и четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Самара, 17 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и четырех грузовиков случилось в пятницу, 17 ноября. Столкновения транспортных средств произошло на 865-м километре трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области.

Авария произошла около четырех часов утра по местному времени. На место дорожно-транспортного происшествия приехали два пожарно-спасательных подразделения в составе двух человек и одной единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По информации местных СМИ, кузов легкового автомобиля Lada Grantа был сильно поврежден. Сообщается, что водитель Lada Grantа погиб. Работы на месте происшествия завершились в 05.20 по местному времени. На данный момент устанавливается причина аварии.