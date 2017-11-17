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Легковушка и четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 в Самарской области
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    Легковушка и четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

    12:37  17 Ноября 2017
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    Легковушка и четыре грузовика столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

    Самара, 17 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и четырех грузовиков случилось в пятницу, 17 ноября. Столкновения транспортных средств произошло на 865-м километре трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области.

    Авария произошла около четырех часов утра по местному времени. На место дорожно-транспортного происшествия приехали два пожарно-спасательных подразделения в составе двух человек и одной единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

    По информации местных СМИ, кузов легкового автомобиля Lada Grantа был сильно поврежден. Сообщается, что водитель Lada Grantа погиб. Работы на месте происшествия завершились в 05.20 по местному времени. На данный момент устанавливается причина аварии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #самарская область
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